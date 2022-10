Serán distinguidos

Estella G. López y el Senador Juan "Chuy" Hinojosa serán honrados por la Cámara de Comercio de Edinburg como el Hombre y la Mujer del Año.

Ambas personalidades recibirán los honores correspondientes durante el Banquete Anual de Instalación de la Cámara que se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Centro de Conferencias Renaissance de Edinburg.

Hinojosa ha servido al Sur de Texas durante más de 25 años como Senador en la Cámara de Representantes de Texas.

El senador, un veterano que sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 1966 a 1968, sirviendo activamente como líder de escuadrón durante la Guerra de Vietnam.

Hinojosa ha sido nombrada dos veces como uno de los "10 principales legisladores" del estado por la revista Texas Monthly.

Entre sus muchos logros, recibió el Premio a la Defensa del Paciente de la Academia de Médicos de Familia de Texas. También recibió el premio Humane Legislator de la Humane Society of the United States, un premio de reconocimiento especial de la NAACP por su trabajo en TYC y la reforma de la justicia penal. También obtuvo el premio "Texas Medicines Best Legislator" de la Texas Medical Association por su trabajo. para restaurar el financiamiento del Programa de Seguro Médico para Niños y mejorar las tasas de inmunización infantil.

López, que ha vivido toda su vida de Edinburg, será reconocida por su dedicación a allanar el camino para las mujeres en los negocios.

"A lo largo de su larga carrera, ha inspirado a las mujeres con su ética de trabajo ejemplar y su compromiso de servir a su comunidad", dijeron representantes del órgano camelar.

En 1945, se graduó del McAllen Business College, antes de comenzar su carrera en Fidelity Abstract en Edinburg.

Comenzó como mecanógrafa pero rápidamente ascendió secretaria, luego como vendedora y finalmente se convirtió en Gerente de Sucursal de la empresa.