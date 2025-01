Investigan posible maltrato a can K9

Por: Edelia Hernández

Enero 03, 2025 -

EDINBURG, Texas

"No se tolerará ningún maltrato o abuso por parte de sus adiestradores bajo ningún concepto", señaló Gloria I. Chávez, agente de patrulla en jefe del sector del Valle del Río Grande, al conocer la noticia sobre un presunto maltrato a un agente canino K9.

Un agente de la Patrulla Fronteriza está siendo señalado por un posible maltrato a un oficial K9 en un puesto de control en Falfurrias, Texas.

Según informes preliminares, el incidente habría ocurrido durante una inspección rutinaria en el mencionado puesto de control. El agente involucrado, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue acusado a través de un video ciudadano de tratar de manera inapropiada al animal de servicio que asistía en las labores de detección.

COMUNICADO

"La Patrulla Fronteriza toma en serio cada acusación. Nuestros K9 son extremadamente valiosos para nuestra misión de seguridad fronteriza. Amamos a nuestros perros. Son socios policiales muy especiales. No se tolerará ningún maltrato o abuso por parte de sus adiestradores bajo ningún concepto".

"Agradecemos mucho al público por informarnos sobre el incidente que tuvo lugar en el puesto de control de Falfurrias. Hemos realizado las notificaciones correspondientes para realizar una investigación completa sobre este evento. Tenga la seguridad de que nuestro K9 está a salvo.

"Aprecio todo su amor, preocupación y apoyo a nuestros compañeros K9. Tenga la seguridad de que nuestros K9 y su seguridad siempre serán una prioridad máxima". Gloria I. Chavez, Agente de patrulla en jefe Sector del Valle del Río Grande Patrulla Fronteriza de EE. UU.

LA DENUNCIA

¡Estoy en shock!

Una mujer expresó a través de las redes sociales que se puso en shock.

¿Alguien reconoce a esta agente de la patrulla fronteriza? Arrastró al perro, lo llevó al costado del edificio y comenzó a patearlo, dijo la fémina en su red social.

"Intenté bajarme de mi auto para pedirle que parara porque era feo. Gritaron y me dijeron que volviera a mi auto. Les pregunté por qué estaba haciendo eso y la excusa que me dieron fue que se estaba ahogando. Y luego me dijeron que los perros disciplinan a los perros a su manera. Entonces, ¿es esta una disciplina adecuada?

El perro que camina con la cola metida debería decirte cómo se siente...dijo la mujer.

Seguí adelante e hice un TikTok. Esto es solo para crear conciencia sobre este problema. ¡Ver esto de primera mano desde el principio, donde el K9 fue arrastrado y lo hizo a un lado, fue desgarrador! ¡Gracias a todos por compartir!, comentó la mujer.

Rezo para que después de esto no se lo lleve a casa. No merece ser tratado de esta manera. Nadie lo hace.

¡Estoy en shock! Llena de emociones y de incredulidad por lo que acabo de presenciar a las 2:51 pm en el puesto de control de Falfurias, dijo la mujer.