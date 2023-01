Cae una ciudadana con menores ajenos

Edinburg, TX.

La mujer de 22 años presentó a los oficiales actas de nacimiento del estado de Ohio, y dijo que uno de los menores era su hijo y los otros dos eran sus primos.

Durante la inspección, los oficiales de CBP descubrieron que las actas de nacimiento no eran de ellos, que los menores no eran ciudadanos americanos, y no tenían documentos validos para entrar al país.

La mujer fue arrestada por presuntamente violar la ley migratoria de los Estados Unidos.

Los tres menores, ciudadanos mexicanos, fueron procesados como menores indocumentados no-ciudadanos y fueron entregados a la custodia de las Oficinas de Reasentamiento de Refugiados (ORR).