"Ya no quiero regresar a mi casa", dice la pequeña Sugey de apenas 9 años de edad; su mirada refleja tristeza y miedo.

Un día después de la clase, se atrevió a comentar entre sus compañeros, prefería las calles que estar con su familia.

El amor, los abrazos, las palabras de cariño y de buenos ejemplos, han sido cambiados por golpes con cables, palos y patadas, que le han hecho olvidar que el amor existe en el seno familiar.

Un día normal para Sugey, es ir a la escuela, regresar y enfrentar la cruda realidad, la violencia intrafamiliar que recibe de su propio hermana.

Su madre trabaja todos los días, por lo que no puede estar en casa por largas horas y su hermana de 25 años es la encargada de cuidarla, pero en lugar de hacerlo, la somete a golpes.

"Una vez me pegó con un palo por la espalda, ella solo llega y me pega, yo solamente quería hacer mi tarea, pero me dijo que tenía que barrer y me pegó tan fuerte que me dejó marcada", dijo la pequeña.

El infierno ya era parte de la vida diaria de Sugey, también le propinaba patadas y hasta golpes con un cable.

"Tengo cicatrices en todo mi cuerpo, ya estoy acostumbrada a que me peguen, pero llegó un momento en que ya no podía más, por eso ya decidí no regresar a mi hogar", expresó.

La vida de Sugey ha pasado entre gritos y golpes, esperando todos los días a que su madre regrese, para ya no recibir más violencia.

"Un día mi hermana me recibió a patadas, me pegó en la cara, el estómago, en la espalda, solamente porque le pedí de comer, tenía mucha hambre porque no había comido nada en la escuela, hubiera preferido seguir con hambre", relata la menor.

La madre no se ha ocupado al 100 por ciento de ella, por lo que prefirió que dejará su hogar, ahora ella se encuentra en un lugar donde puede recibir educación, salud y un trato que no signifiquen golpes.

Las cicatrices han quedado en su cuerpo, no desaparecerán, como tampoco desaparecerá la falta de amor y violencia que vivió en su hogar, a pesar de todo, ella mantiene su sonrisa y la esperanza de un mundo mejor.

Su madre ya no volvió a buscarla y su hermana desapareció al enterarse que tenía una denuncia penal en su contra por tanto abuso.

Maltrato familiar

> Aunque a ella le gusta estudiar, en su casa no lo veían bien y cuando pretendía hacer la tarea sólo recibía golpes

> Su madre tenía que trabajar y por eso no se enteraba de la vida que le daba su hermana

> Un día regresó de la escuela con hambre y al pedir de comer, recibió golpes

> La pequeña ahora se encuentra en un lugar seguro donde además recibir alojo y alimento, le dan educación

> Su familia, ya no hizo el intento por localizarle o hablar con ella, desapareció





250 millones de niños de 6 a 10 años en el mundo sufren maltrato físico.

de cada 10 niños no asiste a la escuela.

63% de niños y adolescentes en México han sido víctimas de violencia psicológica y física.

6 de cada 10 niños de 1 a 2 años es sometido a un tipo de violencia.

1.3 millones de niños participan en trabajos de alto riesgo.

3.7% del Producto Interno Bruto de 2012 a 2015 se invirtió en infancia.