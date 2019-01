Tendrían su propia serie

Madrid, España.

Marvel pronto dará el salto a la pequeña pantalla con varias series para Disney Plus, el servicio de streaming que la compañía lanzará este año. Tras confirmar las ficciones de Loki, la Bruja Escarlata y Falcon y Soldado de Invierno, los rumores apuntan a que los X-Men también tendrán su propia serie.

Según We Got This Covered, ambas compañías han discutido diferentes ideas para series centradas en el grupo de superhéroes.

X-Men y los Cuatro Fantásticos pronto volverán a Marvel Studios después de que Disney complete su fusión con Fox. Con este proceso en marcha, Marvel ha estado barajando la idea de crear contenido relacionado con X-Men para el futuro. Dado que la fusión no se ha completado, ninguna de estas ideas es oficial por el momento.