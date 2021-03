Temen tercera ola

Los decesos han disminuido en Reynosa, pero podría haber una tercera oleada de contagios y fallecimientos al término de vacaciones de Semana Santa". José Almaguer, Jefe de Panteones

Mientras no contemos con personal capacitado en cantidad suficiente, no podremos reanudar los filtros de Salud en los puentes internacionales de Reynosa". Adalberto Elizondo, Titular de Coepris

En la ciudad de Reynosa continúan muriendo mujeres y hombres por contagios del Covid-19 y tan sólo de enero al pasado domingo, 28 de marzo del 2021, ya son 182 el número de víctimas.

El más reciente fallecimiento que ocurrió en el ISSSTE, corresponde al pasado viernes.

"Es cierto que han ido descendiendo en cantidad las fatalidades en ese sentido, pero eso no significa que se haya erradicado totalmente el riesgo de contagios y más aún cuando estamos a un par de días de que se inicien vacaciones de Semana Santa en las que seguramente las aglomeraciones en centros de diversión, habrán de registrarse", dijo José María Almaguer Ponce.

Y agregó:

´´Ojalá y eso no vaya a generar una tercera oleada de contagios, pues sería muy lamentable porque hasta decesos podría ocasionar si la gente no toma conciencia de cuan importante es no acudir a lugares con presencia de mucha gente y menos aún sin tomar las medidas de prevención que establece el protocolo de Salud como son el uso de cubre bocas y la sana distancia´´.

´´Yo recomendaría en lo personal que mejor la ciudadanía esperara a que terminara el riesgo de los contagios y defunciones, para acudir a divertirse´´, puntualizó.

¿Y LAS VACUNAS?

Mientras que en municipios como Reynosa siguen produciéndose defunciones por el Coronavirus, las vacunas para inmunizar a los adultos mayores contra esa enfermedad, no llegan a esta frontera.

A municipios de la zona ribereña, precisamente hoy, de acuerdo con la programación oficial, empezarán con la aplicación de los biológicos lo mismo en Camargo, Mier, Miguel Alemán y Díaz Ordaz así como en Nuevo Laredo.

Sin embargo aquí a esta fronteriza ciudad no han llegado al menos hasta ahora, ignorándose para cuándo arribarán para empezar a vacunar a los adultos mayores.

Por su parte, el titular de Coepris Tamaulipas, Oscar Luis Terán Lara, dijo que era posible que para el transcurso de esta misma semana que inicia, también pueda llegar algún envío de fármacos anti Covid-19 a Reynosa.

¿Y LOS FILTROS?

En este escenario, los filtros sanitarios en los puentes internacionales Reynosa-Hidalgo y Reynosa-Mission así como en el Reynosa-Pharr continúan ausentes, sin que haya revisión alguna a todas las personas que provienen de lado estadounidense, principalmente del Valle de Texas, para saber si algunos presentan síntomas de la enfermedad o no.

Interrogado sobre si regresarán o no los filtros de Salud a los cruces internacionales, Adalberto Elizondo Rivera titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la ciudad, dijo que eso no es posible al menos por el momento por que se carece de personal suficiente para realizarlos.