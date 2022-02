Teje Jorge Carrión la 'membrana' del futuro

Y no sólo eso: como si se tratara de un designio de algún tipo, una extraña voz compuesta de millones de voces distintas, una membrana de inteligencias artificiales que han triunfado sobre la humanidad, le propuso la idea de dedicarle un museo a esos 100 años escalofriantes que, en su mayoría y por fortuna, todavía no ocurren.

"La escribí en tres meses, de un modo muy extraño, febril, en piloto automático", dice en entrevista sobre el libro de ciencia ficción, cuyo entramado tan complejo y meticuloso, tan erudito como lúdico, hacen de ésta una empresa todavía más sorprendente.

En este libro, Carrión (Tarragona, 1976) plantea un futuro en el que las redes que los humanos han tejido a partir del Internet se expanden y se ensanchan hasta perder el control, a través de capas y capas de una recontrarrealidad dominada por las inteligencias artificiales.

Narrada por una voz femenina que habla en primera persona del plural, con un "nosotras" que intriga tanto como desconcierta, la novela es en realidad un catálogo de la exposición permanente del Museo del Siglo 21, el monumento que las inteligencias artificiales han construido para narrar la centuria en la que tomaron el control.

La voz del libro es, en realidad, un enjambre de voces que lejos de la frialdad que podría atribuirse a una conciencia proveniente de una máquina, se expresa con un lenguaje poético, pleno de recursos estilísticos y metafóricos que, a decir de Carrión, le surgió de manera espontánea.

"La verdad es que no tengo una respuesta racional. Imagino que debido a que la inteligencia artificial, o las redes neuronales, son expresiones femeninas, me surgió en femenino, y de ahí de un modo natural fui a las madres, las madrastras, las abuelas, y toda esa retórica tan particular de ellas: el tejido, la membrana, el adiós y el después", explica.

Cada capítulo corto -como una "ráfaga", dice el autor- es una sala distinta de ese museo, fundado en el año 2100, que las inteligencias artificiales han construido, por lo que cada uno comienza con el listado de piezas que ahí se encuentran y la justificación de por qué pertenecen ahí.

"Quiero que sea un recorrido por el siglo 21, pero, por otro lado, quiero que sea un recorrido por la relación de lo humano con lo tecnológico y con las formas de la red, de la conexión, de la membrana, de Internet, porque Membrana no es una novela de robots, ni de ciborgs ni de androides ni de cuerpos; es una novela de ideas", reflexiona.

El catálogo del museo, como cualquier otro, tiene un discurso curatorial que, en este caso, divide la Historia en tres grandes etapas, desde la perspectiva de las inteligencias artificiales: el teocentrismo, el antropocentrismo y, finalmente, el codigocentrismo.

"Membrana es como la Biblia de las inteligencias artificiales del siglo 22", dice Carrión sobre el texto que sus protagonistas llaman, incluso, las Sagradas Escrituras.

Tan novela como ensayo, el libro presenta en cada sala una serie de obras de arte, objetos históricos y archivos documentales de todo tipo -reales o de ficción especulativa- que relatan los antecedentes y el decurso del siglo 21 según la membrana de voces.

Así, obras maestras como el cuadro Las hilanderas, de Diego Velázquez, o El gran vidrio, de Marcel Duchamp, tienen cabida en el museo junto con un daguerrotipo de la pionera de la computación Ada Lovelace, o prototipos de misiles teledirigidos.

Carrión, quien se encuentra en la Ciudad de México invitado por la UNAM para impartir dos conferencias magistrales, es también autor de libros de crítica cultural, como Teleshakespeare, por lo que resulta natural que el Museo del Siglo 21 tuviera una visión integral de la cultura.

"Evidentemente también tenía que estar Disney, tenía que estar Marvel, tenía que estar Spider-Man, tenía que estar todo lo cultural; la cultura como algo que atañe todos los niveles de todas las parcelas de la realidad", detalla.

La novela tampoco está exenta de personajes puramente de ficción que funcionan como antagonistas a las inteligencias artificiales, como Karla Spinoza, una programadora superdotada, defensora -al comienzo- de los derechos de los seres "híbridos", entre humanos y tecnologías, y Ben Grossman, un piloto de drones que se vuelve líder de la resistencia contra las tecnologías artificiales.

Tampoco faltan las críticas severas al papel que megacorporaciones como Facebook y Amazon tienen en el mundo actual y en el potencial rol que la ficción especulativa de Carrión plantea.

"Yo creo que el poder que han acumulado Google, Meta, Amazon, Microsoft, etcétera, en los últimos años es obsceno. Es muy peligroso que esos servidores tengan tantos datos de nosotros sobre nuestra economía, sobre nuestros deseos, sobre nuestras relaciones personales, nuestros desplazamientos", comenta.

A fin de cuentas, como una novela de ciencia ficción -cuya escritura alegre y espontánea, según dice Carrión, se nota en el desborde imaginativo de la misma-, Membrana cuenta también con poderosas nuevas tecnologías, como la app Rewrite, que traduce a lenguaje alfanumérico cualquier texto, o como los poderosos "algoritmos Catedral", que construyen la membrana; como una réplica imposible de todos los ecosistemas: el mundo en un sólo espacio e, incluso, como la aparición de una presencia alienígena.

Membrana, que será presentada este miércoles 23 de febrero a las 19:00 horas en el centro cultural Laguna (Dr. Erazo 172, Colonia Doctores) por Juan Villoro y Ximena Santaolalla, es una continuación de los intereses de Carrión, también creador del podcast Solaris.

"En mis novelas Los muertos, Los huérfanos y Los turistas, lo que trabajé fue lo que yo creo que nos hace humanos, que es el diálogo y el conflicto entre la fe y la ciencia, entre la religión y los hechos, entre la ficción y la crónica, entre la superstición y la tecnología o las ciencias exactas; eso creo que lo retomo aquí", apunta.

Feliz, pues durante la entrevista, este martes, le informan que ha ganado un nuevo premio literario, que no revela por la secrecía impuesta por el galardón, Carrión continúa en su búsqueda por explicar el mundo a través de la ciencia ficción.

"Es a partir de Frankenstein cuando empieza nuestra obsesión por hibridar ciencia, ficción y tecnología, por tanto es un género contemporáneo, y yo creo que es el género que ahora mismo mejor explica el mundo. Yo creo que el mundo no se puede escribir cabalmente desde el realismo decimonónico ni desde el realismo lírico, pero en cambio sí que se puede narrar desde la ciencia ficción", concluye.

Ese Museo del Siglo 21, construido por las inteligencias artificiales de Jorge Carrión, muestra todo lo que podría pasar, pero también las claves del presente.