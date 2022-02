También lanza canción

"Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón", inicia la canción, para frases más adelante, ser contundente.

"No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento", se escucha.

La canción contabiliza más de 6 mil reproducciones en youtube.

"Estamos contigo Belinda", escribió el usuario HE. "Qué hermosa canción", apuntó por su parte Yamileth en los comentarios.