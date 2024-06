Sufren trágico carreterazo en vía Matamoros - Victoria

Valle Hermoso, Tam.- Un fatal accidente se registró la mañana del viernes en la carretera Matamoros-Victoria, justo después del tramo conocido como Las Yescas, en donde una familia perdió a uno de sus integrantes.





HECHOS

Fue una camioneta de la marca Ford tipo Transit, de pasajeros, la que chocó de frente contra un vehículo de la marca Nissan tipo Sentra, dejando al conductor de la unidad familiar sin vida y prensado en el lugar.

El hecho se registró a las 05:15 horas, cuando una familia originaria del poblado Control junto con familiares de Valle Hermoso, 14 personas en total, se disponían a salir de vacaciones con destino a San Luis Potosí.

Fue entre el tramo conocido como las Yescas y la entrada a González Villarreal, donde se registró el percance vial que dejó sin vida al conductor de la camioneta de pasajeros y envió a los hospitales de Matamoros y Valle Hermoso a todos los demás tripulantes.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal, Fiscalía General de Justicia, Protección Civil de Valle Hermoso y demás autoridades.

Del conductor del vehículo Nissan no se supo en el lugar si fue trasladado a algún hospital en vehículo particular, pues cuando llegaron las unidades de rescate ya no estaba en el interior del vehículo.

El conductor de la camioneta Transit perdió la vida en el lugar.