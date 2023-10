Atrapadas en el conflicto bélico que estalló en Israel, en específico los turistas se encuentran en el aeropuerto de Tel Aviv, muy cerca de Jerusalén.

Yolanda Enríquez, una tampiqueña que está en la terminal aérea, revela que no pueden salir y temen por sus vidas, aunque los israelitas ven como una situación común este conflicto, pese a que se le ve a los misiles surcar el cielo e impactar algunos objetivos y otros más interceptados.

"Somos ocho varados en el Aeropuerto de Tel Aviv; teníamos el vuelo programado para hoy y la aerolínea y el seguro nos dijo que en tiempos de guerra no se hacen responsables, no hay vuelos, cambios, no reembolsos. No hay vuelos disponibles más que de aerolíneas canadienses e israelíes, las cuales dan prioridad a sus ciudadanos", relata Yolanda.

Señala que la Embajada Mexicana en Israel cerró sus puertas y sólo ponen a disposición la atención vía correo electrónico, pero el apoyo ha sido nulo, por lo que pide al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no dejarlos solos en estos momentos tan complicados.

Familia del sur de Tamaulipas y San Luis Potosí, entre los mexicanos varados en medio del conflicto bélico en Israel.

"Les escribo como hija y hermana; tienen a sus compatriotas varados en un país en estado de guerra. Me rehúso a pensar que mi país su único protocolo es solamente seguir tres pasos de seguridad ante un estado de guerra y uno sea que se mantengan en donde están; tenemos evidencia de que otras cancillerías ya lograron sacar a sus compatriotas del país. Por medio de la presente solicito atención y ayuda ante esta emergencia", citó a la Cancillería, de la cual no han tenido respuesta.

Yolanda reveló que salieron de Tampico el viernes 29 de septiembre, llegando a la Ciudad de México y de allí se trasladaron a Monterrey para después llegar a Madrid, España y de allí a Tel Aviv.

"Llegando a Tel Aviv nos retuvieron a mi mamá y a mi como tres horas de los ocho que íbamos, pues la seguridad es mucha allí en Migración".

Mencionó que se estaban pasando una excepcionales vacaciones con una excelente atención.

"Tuvimos una semana muy bonita, todos riendo, cantando, conocimos gente de muchos lados del mundo de los cuales seguimos en contacto con ellos, pues todos estamos pasando por la misma situación y nos preocupa que todos puedan llegar a sus países con bien. No nos arrepentimos de haber venido, sin embargo esta situación es muy triste".