Feministas exigen justicia para joven

El colectivo Feminista Tamaulipeca A.C. exigió justicia en torno al caso de la joven mujer que perdió la vida al lanzarse de un taxi capitalino en marcha, luego de que se sintió en peligro, pues el chofer se dirigía a un sitio distinto al que le había solicitado.

Esto ocurrió el pasado martes en la Ciudad de México, en donde la jovencita Lidia Gabriela Gómez, de 23 años, subió a un taxi y el operador se negó a bajarla tras su solicitud.

La activista Nury Romero Santiago dijo que cualquier pérdida de una mujer duele a todos y no debería suceder.

“Cualquier pérdida de una mujer creo que nos duele a todos, no debería ser; todas las peticiones que han realizado no han sido acertadas, seguimos teniendo pérdida de mujeres. Es muy necesario que se tomen pruebas y se cambien los métodos que han realizado, porque no han funcionado”, refirió.

Exigió a las autoridades que se esclarezcan los hechos y que sancionen al responsable, luego de que aparentemente ya está identificado.

Señaló que en el país no existen garantías de seguridad para que las mujeres de todas las edades vivan libres de violencia y las instituciones encargadas de impartir justicia carecen de tecnología para certificar las agresiones que padecen las féminas.

“Gabriela todavía intentó salvar su vida y no lo logró. Las mujeres, a pesar de que sufren violencia, intentan dejar rastros de quiénes fueron sus agresores y por eso lo hacen. Lo hemos vivido aquí en Tamaulipas con chicas que han sido violadas; las ha obligado el agresor a bañarse, pero no se han bañan completas para que el rastro quede en su cuerpo y así demostrar la culpabilidad del agresor”.

Señala que las han orillado a dejar huellas de los agresores porque se carece de instituciones que cuenten con tecnología para hacer justicia.