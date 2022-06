Dejan al sur sin gasolina

Señaló que Petróleos Mexicanos asegura que sí tienen stock de gasolina, sin embargo los empresarios gasolineros advierten que no tenían, por escasez en la Refinería Madero.

"Pemex dice que sí tiene, realmente no sé dónde quedó la bolita. No sé quién tiene la culpa ahorita ya se restableció el servicio pero yo sí creo que fue un tipo de boicot para que en la zona no hubiera gasolina", recalcó.

Asimismo apuntó que de todos es sabido que la refinería de la zona produce gasolina y no tendría por qué haber desabasto en la zona.

"Porqué dejarnos sin gasolina tantito. Los empresarios dicen que ellos la pidieron y no les mandaron que la tenían pagada y que todo estaba normal pero no les llegaba y querían saber por qué no les llegaba, dónde estaba la gasolina pero Pemex no ha respondido dónde estaba la gasolina o por qué no llegó a la zona.

Habría que preguntarles a los de Pemex por qué no había gasolina ese día".

Comentó para finalizar que Pemex dice que todo está normal "habría que preguntar a quienes distribuyen".