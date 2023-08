Bloquean carretera por olvido de la CFE

Tampico, Tam.

Los constantes apagones y al menos dos días sin energía eléctrica a consecuencia del mal servicio de la CFE obligó a los pobladores de las colonias Vicente Guerrero y Morelos a bloquear la carretera federal Tampico- Ciudad Valles, lo que hizo que cientos de camiones de carga y viajeros quedaron parados.

"Queremos hacernos escuchar, que se enteren que no tenemos luz, no tenemos buena vida y estamos cansados del pésimo servicio, eso sí, el recibo no deja de llegar y cada vez más caro", reclamó Raúl, un pescador de la localidad.

El bloqueo inició la madrugada de este lunes a la altura del puente conocido como "Moralillo", lugar que divide a Tamaulipas con Veracruz.

"Si no fuera por Tampico, toda la carretera no estaría iluminada, aquí esta su club de Yates Tampico, ellos gestionaron que pusiera lámparas, pero de nada sirve, no hay luz", mencionó enardecida Marcela, otra residente afectada.

Hartos del servicio que les ofrece la CFE, los protestantes encendieron llantas y otros objetos para bloquear la carretera y amenazaron con permanecer en el sitio hasta que la CFE les dé una solución y ya no los deje sin energía eléctrica, porque el problema de la falta de luz se ha recrudecido y no hay atención.

En ambos carriles, colocaron barreras humanas y vayas para evitar el paso de los vehículos, e incluso, quienes se aventuraban a cruzar el cerco, eran agredidos por los manifestantes.

