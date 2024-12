Campesinos anuncian bloqueo carretero en San Fernando

Por: Paoletti Rodríguez

Diciembre 17, 2024 - 09:41 p.m.

San Fernando, Tam.- Luego de que el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas anunciara que mañana miércoles bloquearán la carretera Victoria-Matamoros, como medida de presión para exigir al Gobierno federal la liberación de apoyos, el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela, aclaró que el Gobierno estatal ya cumplió con la entrega de 270 millones de pesos en especie para beneficiar a más de 7 mil productores.

Los campesinos dieron a conocer que bloqueo se llevará a cabo mañana miércoles a partir de las 9:00 de la mañana, a la altura de la bodega Higuerillas, en el municipio de San Fernando.

Al respecto, Antonio Varela, secretario de Desarrollo Rural del estado, recordó que en las reuniones previas con el gobernador, los productores expusieron sus necesidades, y como resultado, se acordó un recurso estatal de 270 millones de pesos en especie para impactar en la producción y productividad. Sin embargo, según Varela, los productores solicitaron que el apoyo fuera en efectivo, lo que generó un retraso mientras se ajustaban las reglas de operación.

"Se les dio tiempo adicional para solventar casos, logrando beneficiar a más de 7 mil productores elegibles, pero los que quedaron como negativos ya no pueden acceder al recurso. La ayuda está dirigida a estratos uno, dos, tres; los del estrato cinco no califican porque no corresponde al sector vulnerable", señaló Varela.

Sobre los mil millones de pesos que demandan los productores, el secretario precisó que se trata de un compromiso federal. "Están en su derecho de manifestarse, pero ese recurso no depende del estado", concluyó.

El bloqueo anunciado podría afectar severamente la circulación vehicular en el tramo carretero, por lo que se recomienda estar atento y tomar rutas alternas de ser necesario.