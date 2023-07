Impide CFE reportar fallas por la aplicación

Río Bravo, Tam.- Usuarios del servicio de CFE que vienen experimentando fallas constantes en el abasto de electricidad, reportan que la aplicación de la paraestatal nos les permite levantar reportes.

Fue la joven Yazmín Gómez quien reveló que no obstante que tiene su cuenta al corriente, la "app" no le permite levantar reporte.

REQUISITO

Hay que señalar que por política de atención a los clientes de la CFE, requiere como requisito que no haya adeudos para proceder a levantar el reporte, no obstante, algunos usuarios con saldo en ceros, no pueden remitir incidentes de fallas a la paraestatal.