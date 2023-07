¿Será un ´stradivarius´?

Esta historia comienza como muchos romances, con un flechazo. Una mujer se enamora. Sabe poco de él, pero lo que intuye le gusta y lo que no, le provoca una curiosidad aún más irresistible. Se lanza a conocerlo y esto le lleva de un lugar a otro, cambiando para siempre lo que ella es.

ROMANCE CLÁSICO

Esta historia es un clásico romance, solo que él es un violín y ella la escritora Helena Attlee (Kent, 65 años), que la narra en el libro El violín de Lev. Una aventura italiana (Editorial Acantilado).



Se conocieron en un concierto. "¿Cómo se atreve a hablarnos de ese modo? ¡Somos mujeres casadas!", le dijo a Attlee la amiga que la acompañaba en cuanto las luces volvieron a iluminar la sala.

"Cuando lo oí la primera vez, sentí que me hablaba directamente a mí y que me estaba mandando un mensaje profundamente personal", cuenta ahora la escritora vía correo electrónico.

Al salir se encontró al violinista en la calle y este le contó una historia que terminó de atraparla. El origen del instrumento, tenía entendido el músico, estaba en Italia.

"Pero me llegó desde Rusia. Todos lo llaman el violín de Lev por el nombre de su anterior dueño", añadió. Según le dijo, era uno de esos violines construidos en Cremona.

Si no hubiese mencionado esa ciudad, confiesa la propia Attlee en el libro, quizás la historia habría sido otra. La habría obsesionado durante un tiempo hasta que su interés fuera decayendo. Pero mencionó Cremona y aquel verano ella no dejó de pensar en el violín. Así comenzó todo.

La fortuna también le fue favorable. A Attlee, que es autora de cuatro libros sobre jardines, entre ellos El país donde florece el limonero, le salió por entonces un trabajo en Milán que aprovechó para escaparse en sus ratos libres a Cremona. Desde allí describe sus paseos por la ciudad con tal detalle que consigue que el lector la acompañe en ellos.

"Volví a recorrer el centro en mi bici prestada por estrechas callejuelas flanqueadas por los desconchados muros rosas y ocres de los palacios y bajo el jazmín que caía de los balcones de los primeros pisos invitando a los transeúntes a embeberse de su intenso perfume", narra en el primer capítulo.

Attlee se encontró con una ciudad dedicada por entero a los violines. Desde sus museos a sus tiendas. De sus pastelerías, con violines de chocolate blanco o negro, a sus plazas en homenaje a los fabricantes más ilustres. Allí, más que perseguir la identidad del violín de Lev, quiso remontarse a las raíces de su historia.

Empezó así una labor de documentación que ha durado cuatro años. "Fue un extraño y excitante periodo, tiempo de aprender sobre violines, sobre cómo los fabricaban, su lugar en la historia de Italia, la música que tocaban y el impacto político, económico y cultural que tuvieron a través de los siglos", recuerda.

La escritora cuenta sobre el terreno cómo esta pequeña ciudad del norte de Italia acabó siendo la cuna de los violines más codiciados del mundo. "Me he convertido en una biógrafa en bicicleta de la familia de los violines. He estudiado hasta el último detalle de su linaje", asegura en el libro.

¿Qué fue lo que más le sorprendió? Descubrir que en los polvorientos talleres de Cremona sigue vigente un sistema que tiene más de 450 años:

"Nunca olvidaré la escuela de lutería, donde todavía se hacen con el método que usaba Andrea Amati a mediados del siglo XVI. Fue un honor pasar tiempo con estudiantes que se dedican por entero a adquirir esas habilidades".

"Nunca olvidaré la escuela de lutería, donde todavía se hacen con el método que usaba Andrea Amati a mediados del siglo XVI. Fue un honor pasar tiempo con estudiantes que se dedican por entero a adquirir esas habilidades".

Con la excusa de conocer quién fue en realidad el violín de Lev [¿nació en uno de esos talleres que ahora ella visitaba?, ¿tocó en una orquesta eclesiástica o en la corte de algún pequeño Estado?, ¿especularon con él?] Attlee desenmaraña en cada capítulo un detalle sobre la historia de los violines y acaba consiguiendo una completísima madeja sin un solo hilo suelto. Narra la historia de las grandes dinastías de lutieres (Amati, Guarneri, Stradivarius).

Viaja a los valles de Primiero y Fiemme, al norte de Italia, donde crecieron los árboles que dieron vida a esos instrumentos.

Describe incluso el vocabulario especializado en gritos y avisos que usaban los trabajadores en el bosque para comunicarse a grandes distancias.