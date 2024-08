Rescata a ´mininos´ y aprende a hacerles casa en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Joven ama de casa se suma a las filas de personas altruistas que rescatan mascotas de la calle o en condición de abandono o maltrato.

Se trata de Adriana Rivera, quien encabeza el proyecto animalista "Rescatando Huellitas".

Su labor en los últimos meses ha trascendido, al salvar perros y cachorros, pero ahora se ha fijado la meta de rescatar gatos en desamparo.

Tras rescatar "mininos" que por su condición de felinos no pueden convivir con los canes, igualmente rescatados, Rivera se dispuso a construir con sus propias manos un hogar para ellos.

"No soy carpintero, pero quiero una casa muy bonita para mis gatitos rescatados y dinero para pagar quién me la haga, que tampoco tengo, y algo que tampoco tengo son límites. Así que, aunque no sabía ni cómo ni por dónde empezar, comencé sin miedo a nada. En fin, no había nada qué perder y sí mucho qué aprender, ahí vamos poco a poco, aún nos falta, pero lo importante era intentarlo y no quedarme con las ganas. Aún nos falta pintura, malla y otras cositas, pero poco a poco ahí vamos. cuando se quiere se puede", manifestó con énfasis.