Agreden y acechan mujeres en zona residencial de Río Bravo

Lo que parece una zona residencial tranquila del fraccionamiento Río Bravo, en realidad representa un grave riesgo para mujeres de todas las edades y condiciones.

Se trata del sector donde confluyen la avenida Las Américas y calle Allende, en donde se han registrado agresiones e intento de rapto.

"Una noche salí al Oxxo para comprar lo de la cena y en el camino, un tipo me agarró y no me quería soltar, venía en vehículo.

"Yo lo golpeé con todas mis fuerzas hasta que me soltó y corrí", confío a este reportero una de las víctimas de nombre Flor.

La falta de más alumbrado en el sector es uno de los factores que propician está situación, a lo que se le suma la falta de cámaras del C-5 para disuadir a estos potenciales raptores o feminicidas.

"Un día, fue como a inicios de julio, una señora joven y su hija se acercaron a mí y a mi esposo y nos pidieron ayuda porque unos tipos de una camioneta, las iban siguiendo.

"Las llevamos a su departamento porque tenían miedo irse caminando porque las andaban buscando", refirió Adriana Leal, quien auxilió a joven ama de casa a librar posible rapto.