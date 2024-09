Comienza el 10 de septiembre la entrega recepción de gobierno en Río Bravo

RIO BRAVO, Tam.- Mejorar las calles y atender la recolección de basura será la prioridad en la administración de Miguel Ángel Almaraz Maldonado.

El presidente electo de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, señaló que están a la espera de iniciar con los trabajos de entrega-recepción y aunque han tenido acercamiento con la actual administración, aún no se ha logrado ningún avance, toda vez que será hasta el próximo 10 de septiembre cuando inicien con las reuniones oficiales.

En lo que respecta a los pagos a los proveedores que queden pendientes, señaló que si bien pudiera ser una responsabilidad de su administración, esto no representará una prioridad para él, por lo que advierte que posiblemente muchas deudas pasadas no se cubran.

"No quiero cargar con una deuda que no es de la nueva administración; les hago la advertencia, no es tal vez que no voy a pagar porque no me dé la gana, sino que tal vez no sea prioridad, porque tenemos mil prioridades y esto deben cobrarlo ahorita".

Destacó que el principal reto de su gestión como presidente municipal será la rehabilitación de las calles, además de que se abocarán desde el primer día en atender el tema de la recolección de basura.