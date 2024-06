Escala la violencia contra las mujeres

Una vez que la semana pasada se registraran agresiones verbales y daños materiales a mujeres en estacionamientos de supermercados a manos de masculino identificado como “Colunga”, la noche del jueves otra joven reportó intento de privación de la libertad.

De acuerdo a la afectada, de nombre Erika G., el incidente tuvo lugar en gasolinera ubicada en calle Guanajuato, fraccionamiento Río Bravo.

La afectada indicó que llegó a ese establecimiento con la intención de usar el sanitario: “Le comenté al empleado que si podría pasar al baño, a lo cual accedió, pero al momento de estar en el mismo me cerró la reja y no me dejaba salir...argumentando que me dejaría salir hasta que dejara de llover. Gracias a Dios llevaba acompañante, el cual exigió que me abrieran la reja con un botón que ellos mismos tenían a su alcance en su lugar de trabajo.

“Agradecería si me dan información sobre cómo proceder legalmente”, agregando que eran dos los hombres que estaban en ese establecimiento.

La falta de rondines policiales ha propiciado que cada vez surjan este tipo de incidentes que afectan al género femenino.