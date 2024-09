Por corrección de datos en actas: Falla el Registro Civil

Serio problema es el que se sigue presentando en la Oficialía del Registro Civil de esta localidad relacionado con la corrección de datos en las actas de nacimiento de personas nacidas en otros estados de la República Mexicana.

A continuación se presentan los detalles del problema:

Falta de coordinación: no hay acuerdo entre el Registro Civil de Río Bravo y los de otros estados.

Casos inconclusos: hay algunos que llevan más de un año sin resolverse.

Traslado obligatorio: las personas interesadas en corregir su acta de nacimiento deben viajar al lugar de origen donde nacieron.

Falta de solución: El oficial del Registro Civil, César Gabriel Valencia Echavarría, no ha podido encontrar una solución para este problema que sigue repercutiendo en la economía de las personas que nacieron en otros estados, pero que viven en Río Bravo.

Ya que, desafortunadamente, no se les puede hacer esa corrección administrativa, lo que implica, a la fecha, que tengan que desembolsar una importante cantidad de dinero en gastos de viaje, alimentos y hospedaje, si no tienen familiares; o bien, pagar un servicio particular, lo que eroga una suma bastante considerable del afectado.

Es plausible mencionar que, anteriormente, se tenía la capacidad de respuesta de poder darle solución a este tipo de correcciones administrativas, pero eso quedó en el pasado.