Albergue canino se queda sin luz

Hogar canino que se hace cargo del "mejor amigo del hombre" cuando es abandonado o nace en la calle sufre la adversidad al quedarse sin luz este viernes.

Delia Chávez, rescatista y fundadora de Amor Sin Raza, hizo un llamado a la comunidad a ser solidarios con los "peluditos".

"Nos acaban de cortar la luz porque no pagué el recibo, los niños se quedaron sin abanicos. Me dicen que tengo que pagar esta cantidad hoy mismo para que la vuelvan a reconectar y a más tardar podría ser hasta mañana. Sólo cuento con $320.00 en la tarjeta, no pude pagar porque he andado con cambios de trabajadores y pagando de más para entrenamientos.Si alguien gusta ayudarnos saben que yo no soy de estar pidiendo dinero a cada rato, sólo cuando realmente no puedo", asentó.

Los números de teléfono para contacto son 899-129-27-93 y 899-426-60-09.

Para apoyo directo a las instalaciones del albergue canino, pueden los interesados acudir a la dirección en calle Rosales 222, colonia ampliación Miguel Hidalgo, entre la Monterreal y la Estero; el horario es de lunes a domingo 8:30 a 17:00 horas", acotó.

Esta lamentable situación además afecta al personal del albergue perruno, pues también son víctimas de las altas temperaturas.