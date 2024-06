Encuentra su moto robada en Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Residente de fraccionamiento Azteca, que hace más de tres meses denunciara el robo de su motoneta de la marca Vento, colores gris con rojo, tuvo que hacer su propia indagatoria para recuperar su patrimonio.

Jassiel Hernández, de oficio fotógrafo, narró cómo durante semanas se dedicó a investigar sobre el paradero de su moto, no obstante que de inmediato presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Justicia del Estado, luego de que el o los ladrones sustrajeran del domicilio de la víctima el vehículo en cuestión.

"Encontré mi moto. Hace tres meses, aproximadamente, me la robaron y yo la encontré, yo fui a muchos lugares, no la policía, no los otros, nadie, yo la encontré; una prueba de que el que persevera llega a su meta" y añadió "Fue toda una odisea".

El afectado reveló que su moto Vento fue hallada en confinamiento oficial "Tuve que pagar corralón como quiera y fueron 3 mil 200" pesos.

Si bien no dio más detalles, dejó en evidencia las supuestas labores investigativas de la Fiscalía General, la cual, en tres meses, ni una noticia se dio sobre el paradero del vehículo hurtado.