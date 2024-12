Temen que depredador los esté atacando: Alarma por felinos desaparecidos

Por: José Medina

Diciembre 29, 2024 -

Vecinos del fraccionamiento Misiones Del Puente, en esta ciudad, reportan la desaparición de gatos, los cuales se han perdido de forma misteriosa, lo que les hace temer que pudiera haber algún depredador en la periferia.

Es, principalmente, en las calles Santa Cecilia y Santa Catalina, entre otras cercanas a las parcelas que rodean el fraccionamiento, donde se ha estado suscitando la desaparición de los mininos, lo que ha generado temor y preocupación en la comunidad.

"Es desde hace como unas tres semanas en que una serie de reportes de desaparición de gatos está generando temor y preocupación entre quienes tenemos estas mascotas, pues son varios los que han desaparecido de forma repentina ", dijo la joven Ivy Ríos, residente de la calle Santa Cecilia.

"Uno de mis gatos desapareció hace una semana y no he podido encontrarlo", afirmó Azucena Navarro. "He preguntado a mis vecinos y varios de ellos también han reportado la desaparición de sus

gatos". La desaparición de los gatos ha generado temor y preocupación en la comunidad, ya que se teme pudiera tratarse de algún depredador que esté atacando a los animales. También atribuyen al uso indiscriminado de pirotecnia que ahuyenta a los animales domésticos, que obliga a que mascotas escapen despavoridas.

Los vecinos coincidieron en que todos los gatos desaparecidos son pequeños, que refuerza la presunción de que exista algún animal salvaje que los esté cazando.