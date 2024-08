Piden vecinos topes en cruce de alto riesgo

Vecinos de colonia Paraíso temen que entre los constantes accidentes que se suscitan en el cruce más peligroso, se pueda dar uno de consecuencias fatales; lo anterior debido a las altas velocidades que toman algunos infractores y que pueden derivar en incidentes graves.

Residentes de la avenida Las Torres y Naranjo resaltan la necesidad de instalar topes para evitar más accidentes y una desgracia irreversible.

"El domingo pasado hubo un accidente bien fuerte ahí por la casa; le íbamos a llamar (al reportero) pero no teníamos el número", dijo ama de casa de ese sector, de nombre Gisela.

Los afectados hacen un llamado a Tránsito local para instruya a su personal de campo a la instalación de estos limitadores de velocidad a esa altura.

"Mi papá cuando me lleva a la casa de mis amigas (colonia Paraíso), ya no me lleva por ahí, porque hay muchos accidentes, mejor se mete por calles menos transitadas", refirió Aralé Ríos, residente de Misiones del puente.

Cabe señalar que, a la altura del asilo "Mater Dei", ubicado sobre la misma avenida, ya instalaron topes para proteger a los adultos mayores, personal, familiares de lo internos y visitantes.