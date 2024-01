Ignoran a Tamaulipas en proyectos hídricos

Conagua no contempla ningún proyecto prioritario en materia hídrica para Tamaulipas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer el mapa de proyectos prioritarios, en donde destaca que Tamaulipas, y más precisamente la región norte, donde se ubican los distritos de riego 025 026, quedan fuera de la inversión federal para dotar del preciado líquido.

De acuerdo al paquete de Proyectos Hídricos Prioritarios que conlleva una inversión nacional de 96 mil 34 millones de pesos, Tamaulipas no recibirá ni una sola obra de infraestructura que garantice el abasto de agua para riesgo agrícola, incluso ni para uso urbano.

Lo anterior, no obstante que el Distrito 025 lleva ya con este 2024 tres años con modalidad de temporal, es decir, no cuenta con plan de riegos garantizado para sus cultivos; mientras que el Distrito 026, por primera vez en más de 20 años, no contó con trasvase de la presa El Cuchillo a Tamaulipas, y este 2024 podría repetirse el caso.

La Conagua sólo emprenderá proyectos prioritarios en estados vecinos como Nuevo León y Veracruz, tales como:

- Acueducto El Cuchillo II y Presa La Libertad, en Nuevo León

- Obras de Protección para Paso Largo, Veracruz

Ante esta situación y la poca posibilidad de que procedan amparos, los usuarios de riego buscan una indemnización por no poder acceder al agua, indicó Carlos Hinojosa Hinojosa, líder de usuarios de riego en el Distrito 026.