Piden animalistas apoyo de iglesias

Rescatistas de mascotas en abandono y condición de calle hacen llamado a que iglesias se sumen a este esfuerzo, pues aseguran que la Biblia también contempla la caridad por los animales.

Amy Aldape, conocida rescatista independiente y quien fungió como administradora del albergue canino más importante de Río Bravo "Amor Sin Raza", fue quien puso de relieve este tema.

"Me encontraba comiendo en una pescadería de la ciudad una tarde amena, cuando de pronto se acercó a saludarnos el pastor de una iglesia, aclaro: se acercó porque saludó a mi abuelita, ya que ella asiste de vez en cuando a su iglesia y aproveché el momento y yo toda amable y atenta le digo: lo invito a mi casa, cuento con una estancia canina, ahorita tengo 18 perritos y me gustaría que nos visitara y, en dado caso, si gusta apoyarnos; me dice el pastor: ´Fíjese que yo prefiero ayudar, 1000 veces, a un humano que a un perro´ ", expresión que desató la polémica.

A lo que Aldape le reviró "Pero en la Biblia habla de apoyar a los animalitos, ellos también son prójimo. El pastor: ´No son prójimo, son animales´ ", a lo que le contrarreplicó que "Ellos también importan; lea su Biblia en Deuteronomio capítulo 22, versículos 6 y 7; lea el salmo 147 versículo 9: Dios dice que ayudemos a los animales; hay parábolas que mencionan cómo Dios creó al perro, sus funciones".

La rescatista reprochó la falta de apoyo de las congregaciones religiosas a esta causa, que también busca cambiar corazones.

"Cómo es posible que no sepa pasajes bíblicos, cómo es posible que esté predicando sin la preparación que debe tener un pastor, cómo es posible", reprochó.

Amy Aldape reflexionó: "No existe perro callejero, existe humano irresponsable. Si fuéramos más conscientes, empáticos, todo fuera diferente" y retó "Sigo con mi campaña: ¡no al diezmo!, ponga a trabajar a supastor".