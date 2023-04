Busca el sindicato espacios a obreros

Les buscan trabajo a los ex empleados de Componentes Universales.

El secretario general de este gremio sindical, Juan Villafuerte Morales señaló que algunas han accedido buscarles espacios para que laboren y tengan una remuneración, por lo que pronto estarían desempeñándose en algún centro, sin descuidar sus guardias en momentos libres.

"Siempre les he dicho que pueden ir a trabajar y en sus tiempos libres pueden ir hacer la guardia, además de que no les estará afectando en lo más mínimo en el proceso, hay muchas dudas en este sentido, pero un trabajador puede tener dos o más empleos con un mismo número de seguro social, no afecta en lo más mínimo", dijo.

Villafuerte Morales comentó que en ocasiones surgen dudas sobre si pueden perder sus derechos en caso de integrarse a una maquiladora, lo cual es negativo de acuerdo a la ley, tienen que tener toda la confianza en que puede obtener otro empleo en lo que se resuelve el caso con Componentes Universales.

"Existen también algunas dudas que les mete otra gente irresponsable sobre que perderían sus derechos al estar en el Seguro Social, no, no perderían sus derechos", afirmó.

Mencionó que se continúa acudiendo a la Junta de Conciliación y al Juzgado Laboral para seguir con las fases necesarias de la adjudicación de bienes y así resolver el tema de liquidación que dejaron los inversionistas estadounidenses al abandonar las operaciones.