Denuncian a un hojalatero

VERSIÓN DE LOS HECHOS

De acuerdo a la versión del denunciante, el pasado 7 de octubre del 2022 contrató a Peña de la Cruz para pintarle su camioneta pick-up, marca Chevrolet Silverado, modelo 1988, con placas de circulación WD-8311, mexicanas de Tamaulipas, la cual se encontraba fondeada; es decir, ya estaba casi preparada para que se pintara.

En ese entonces, dicha unidad motriz ingresó al taller, donde el pintor y él, acordaron que se le cobraría la suma de diez mil pesos por arreglarle todos los detalles estéticos y funcionales, incluyendo la pintura general, de los cuales le entregó la cantidad de 8 mil pesos, de lo cual quedó constancia en una anotación de libreta con los detalles en puño y letra del indiciado.

"Aunque se me hizo mucho lo que me pidió de anticipo, no dudé en dárselos por tal de que me tuviera rápido el trabajo, el cual se comprometió a entregar en un plazo de 15 días, siendo testigo de lo acordado mi madre, porque al dejar ahí mi camioneta, yo me quedaría a pie y ella me llevaría de regreso a mi casa", dijo el afectado.

"El caso es que constantemente me buscaba para pedirme más dinero, con el pretexto de comprar diferentes parte y eso no me lo tomaba en cuenta con el trato que tuvimos sobre la pintura, lo que sumó una cantidad aproximada de 8 mil pesos más, pero en varias ocasiones que fui al taller notaba que mi camioneta no tenía avance en su trabajo de pintura y que entraban otras después de la mía y a esas si las atendía", explicó.

"Fue el pasado 4 de enero y tras haber pasado mucho tiempo (4 meses), notando que el avance en mí camioneta era mínimo, acudí acompañado de mi madre al taller, donde le exigí a Peña de Cruz que me diera una fecha final de entrega, quedando fijado el 14 de enero para tal efecto; sin embargo, en esa semana me llamó en 2 ocasiones para pedirme material, lo cual se le llevó en tiempo y forma, pero el 11 de enero comentó que se quería llevar mi troca a su casa o a casa de un familiar, porque ya no estaría en ese taller para el día pactado, porque el taller de había vendido y que me iba a hablar, pero nunca lo hizo", narró en su querella.

Comentó que en la fecha acordada, Peña de la Cruz ya ni siquiera le dio la cara, sino que fue su padre y su hermano, quienes le entregaron la troca e inmediatamente que sacó la unidad del lugar, cerraron el portón, luego de haberles entregado la cantidad de mil 350 pesos, que es solo lo que le debía, pues en varias ocasiones le estuvo pidiendo abonos y materiales.

Sin embargo, en ese momento se llevó una desagradable sorpresa al percatarse de que su camioneta presentaba muy mal trabajo de pintura, además de que no se ensamblaron bien sus partes e incluso algunas hasta presentaban daños.