Más quejas contra CFE

Debido al alto consumo de energía eléctrica por parte de los usuarios de la CFE para tratar de atenuar el intenso calor de la canícula, ha provocado que se incrementen las fallas en los transformadores, los cuales han tronado en diferentes sectores de la población, dejando sin servicio a decenas de familias hasta por más de 36 horas, lo que también ha provocado que algunos alimentos refrigerados se les echen a perder, además de sufrir por las inclemencias.

"Y seguimos esperando la respuesta de la CFE al reporte que hicimos desde ayer (domingo) a las 11:30 de la mañana y la respuesta fue: "De una a cuatro horas se atiende su falla" y pues no fue así, la tercera llamada respondió un ejecutivo y dijo ya fue atendido solo que el transformador será reemplazado hasta que el almacén esté abierto, porque no tienen quien atienda, que bueno que no fue Semana Santa sino hasta después de Pascua abren ese almacén de transformadores", comentó J. L. Peña, uno de los usuarios afectados.

Y es que las cuadrillas de empleados de la Comisión Federal de Electricidad ya no se dan abasto para poder atender tantos reportes de los usuarios que se quejan de constantes cortes de luz, así como bajas de voltaje que se vienen presentando en sus domicilios.

Lo anterior se debe a que durante la temporada de canícula se dispara en gran medida el consumo de los aparatos de aire acondicionado, además de los aparatos electrodomésticos normales, lo que sin duda se ve reflejado en una sobrecarga en los transformadores de energía, mismos que no cuentan con tanta capacidad y no pueden con la gran demanda de los kilowatts que requieren los usuarios, pues la mayoría enciende sus aires a la misma hora y los sistemas se sobrecargan hasta que finalmente truenan y/o se queman.