Educan a jóvenes sobre el riesgo de los retos virales

Cd. Miguel Alemán, Tam.- En las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 125, se brindó la conferencia denominada "Las Benzodiacepinas, no son un juego", por parte del encargado del programa FOMALASA, Oficina de Orientación Educativa y personal de la Jurisdicción Sanitaria No. IX.

RIESGO

Con objetivo de sensibilizar a los jóvenes sobre el riesgo del consumo de benzodiacepinas, recientemente, han surgido algunos retos virales en redes sociales con los que se busca que los adolescentes consuman sustancias de uso controlado

En los retos se alienta a los jovenes a consumir Benzodiacepinas con el propósito de resistir la somnolencia que produce este medicamento, siendo el ganador quien más resiste y permanece despierto.

El consumo de cualquier sustancia psicoactiva a edades tempranas, puede implicar riesgos en el proceso de maduración cerebral.

Cabe destacar que la Lic. Claudia Julieta Loredo Medina, estuvo a cargo de impartir la conferencia, ya que es la encargada del Programa contra las Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria No. IX.