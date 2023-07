Comedia, drama y más

Ciudad de México



´CALABOZOS Y DRAGONES: HONOR ENTRE LADRONES´

"Calabozos y Dragones: Honor Entre Ladrones" es una de las películas más sorpresivas del año.

La cinta de aventuras, con un alto grado de comedia, se encuentra basada en el popular juego de rol de fantasía.

Chris Pine es un ladrón muy carismático que debe formar una banda para una misión suicida que le permita vengarse de su némesis y recuperar a su hija.

Dirigida por John Francis Daley y Jonathan Goldstein y escrita por ellos junto a Michael Gilio, la cinta tiene mucho corazón, personajes memorables y un ritmo fantástico.

El carisma de Pine sostiene la película y hace buena mancuerna con Michelle Rodriguez, como una ruda guerrera, mientras que Hugh Grant es un tremendo villano.

Cargada de humor y de secuencias de acción muy creativas, el filme tiene una vibra retro que será del agrado de todos los que crecieron viendo las aventuras de los años 80.

Con sus impactantes efectos especiales y su delicioso manejo del humor, la cinta te tiene al borde del asiento en todo momento.

"Calabozos y Dragones: Honor Entre Ladrones" es un regalo para los fans de las películas de acción y esperemos que sea el arranque de una lucrativa franquicia.

´HOW DO YOU MEASURE A YEAR?´

´How Do You Measure a Year?´ es un emotivo documental corto que fue nominado al Óscar en la pasada entrega.

Cuenta en 30 minutos el lazo de unión entre un padre y su hija, retratado a través de los años.

El realizador Jay Rosenblatt realizó un ritual anual, en cada cumpleaños de su hija Ella, la sentaba en el sillón de la casa para entrevistarla.

De esta forma el documental esta compuesto por las respuestas de la chica desde que tenía dos años hasta que llegó a los 18.

Los temas van desde qué esperar de la vida, los sueños, los temores, el poder y todo tipo de cosas.

Es muy emotivo ver cómo Ella crece ante nuestros ojos y cómo se va moldeando su carácter, pero lo más conmovedor es ese nexo entre padre e hija que no se rompe con el paso del tiempo.

Aunque es un trabajo que parece muy simple, es de alta complejidad para poder editarlo de una forma que cuente una historia.

El título hace referencia a una canción del musical RENT, que la pequeña Ella canta en un momento.

"How Do You Measure a Year?" es tremendamente original y vale mucho la pena.

´DESCONECTADA´

"Desconectada" es un thriller sobre una adolescente que queda sin comunicación con su madre, que se fue de vacaciones con su nuevo novio a Colombia.

Storm Reid interpreta a June, una chica que empieza a preocuparse cuando su madre no regresa de su viaje y sus mensajes no parecen llegarle.

De ahí se adentrará en el misterio de averiguar que sucedió, y toda la acción la vemos a través de su computadora, muy al estilo de la cinta "Buscando" (Searching).

Si bien la trama es muy descabellada y exagerada, el ritmo es tan bueno que no da tiempo para darte cuenta que las cosas no tienen lógica.

Eso la convierte en una vertiginosa cinta que no da respiro, que te tiene al borde del asiento por sus múltiples giros cada vez más exagerados conforme avanza la trama.

Reid logra retratar la angustia de una chica que pasa de la apatía a querer encontrar una solución, y lo hace bastante bien.

"Desconectada" es el tipo de cintas que funcionan para ver en casa, aunque en unos pocos días se olvide.