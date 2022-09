Promueve Salud la vasectomía sin bisturí

El personal médico de los Centros de Salud está promoviendo la vasectomía sin bisturí, el cual no tiene ningún costo, siendo un método permanente de planificación familiar recomendado para las parejas que estén satisfechos con el número de hijos que tienen.

Entre las ventajas que se tienen con este método de vasectomía sin bisturí es que el paciente no requiere hospitalización, ni estudios preoperatorios, se efectúa con anestesia local, es un procedimiento fino y rápido que no ocasiona molestias.

Asimismo, no hay efectos a largo plazo, no afecta el comportamiento sexual del hombre y no hay riesgo para la salud de la esposa.

A las 48 horas de practicada la vasectomía, el paciente puede realizar su trabajo sin esfuerzo físico, a los 7 días reanudar las relaciones sexuales y a los 15, practicar su deporte favorito.

Cabe hacer mención que este servicio no tiene costo y el único requisito es que tengan la seguridad de no querer tener más hijos.