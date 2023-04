Es momento de abrocharse los cinturones, dice Canaco

El dirigente de la Canaco local, está haciendo un llamado a todos los empresarios para que no gasten más de lo que tienen y que no soliciten créditos, ya que la crisis no ha pasado y es momento de abrocharse los cinturones.

Miguel Garza García, quien fue recientemente nombrado como nuevo presidente de la Canaco local, manifestó que aproximadamente son 400 los miembros que hoy en día conforman dicho organismo, reconociendo que ahora son menos que antes, pues muchos de ellos se han dado de baja, debido a los problemas de diversa índole que existen.

Para ello, se tienen algunos planes que se pondrán en marcha, como es pedirle al SAT que acuda una semana a la Canaco para expedición de las firmas electrónicas, entre otros temas que podrían beneficiar a los pequeños comerciantes.

Además, dijo que los empresarios actualmente atraviesan por diversos problemas, como es el aumento al salario mínimo, el tema de las vacaciones, que aunque son medidas buenas, sí ha venido a afectar a los negocios, por lo que consideró que se continúa con la crisis, ya que a pesar de los aumentos a los sueldos, el aumento a los productos ha sido superior.