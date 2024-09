Trabajadores de la SS: Exigen a AMLO su basificación

El personal de la secretaría de Salud que laboran en los diferentes centros de atención local, aprovechó la presencia de Andrés Manuel López Obrador para exigirle que les cumpliera su compromiso que hiciera en su momento de ofrecerles la basificación por sus años trabajando en estas dependencias.

El personal de salud que trabaja en la Tercera Jurisdicción Sanitaria fue quienes llegaron hasta este lugar para pedirle al presidente de México para que les cumpla lo que les prometió al inicio de su sexenio el otorgarles la basificación.

Genoveva Rósales licenciada en enfermería tiene 13 años trabajando para la secretaría de Salud y es fecha que no le otorgar este beneficio, es por eso que con cartulinas en mano pidió a las autoridades federales que se les cumpla con el compromiso que se hizo en su momento.

Destacó que ya acudió a la Secretaría de Hacienda a ver el timbrado de su última quincena hasta el último día de este mes y no hay modificación alguna y el presidente ya se va.

"Nosotros queremos que nos cumpla lo que nos prometió, somos muchos compañeros que no hemos recibido esta basificación que nos prometieron", dijo.

Hace algunos días atrás, la representante del sector salud en el cabildo, la regidora Juana González confirmó que habían llegado basificaciones, pero solo para el personal que labora en el Hospital General, situación que deja ver que al personal de la Tercera Jurisdicción Sanitaria siguen en espera.

"Yo tengo más de 13 años trabajando en la secretaría, se nos prometió que ya íbamos a obtener este beneficio, sin embargo, es fecha que no llega y esto no puede seguir así, nosotros estudiamos y nos preparamos, yo soy licenciada en enfermería y no hemos podido tener este beneficio que prometió el presidente cuando entro a dicho cargo", dijo.

Los trabajadores de este sector confían en recibir este beneficio antes de que concluya su sexenio, o con la nueva presidenta quien pudiera adquirir este compromiso hacia el sector de la salud en Matamoros.