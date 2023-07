Olvidan diputados las huelgas en Matamoros

Matamoros, Tam.- Necesario que los legisladores federales trabajen en modificaciones del tratado denominado T-MEC, en donde se proteja a los trabajadores de las maquiladoras de Matamoros y no los dejen a la deriva, como sucedió en Componentes Universales y Ensambladora de Matamoros, donde de la noche a la mañana cerraron los portones y se fueron.

SIN RECURSOS

El expresidente de la Coparmex, Carlos González Lima recordó que no sólo dejan a los trabajadores y sus familias los dejan sin recursos, también a los proveedores, servicios, la renta de la nave industrial, todo ello afecta la economía local.

"No hemos visto a los diputados del Distrito Tres y Cuatro, es cuando deberían de estar aquí en Matamoros apoyando a la clase trabajadora afectada por estas malas decisiones, se requiere cambios en los tratados y que haya garantías para los obreros", dijo.

Lamentó que en Matamoros en estos últimos meses se han perdido alrededor de mil 300 empleos entre estas dos empresas que cerraron sus puertas.

"Estamos en el último lugar de generación de empleo y con la salida de estas maquiladoras nos ponemos en una peor situación, se necesita ese apoyo por parte de los legisladores federales para la protección de esta clase trabajadora", resaltó.

"¿Ustedes saben dónde están los diputados federales del distrito 4 o 3 de Matamoros? No los veo, yo no los veo. ¿Implica algo para los diputados locales? ¿Y qué implica? que en el T-MEC podamos como país en el tratado del T-MEC poder insertar algún artículo o algún inciso donde se obligue a la empresa americana a cumplir con los trabajadores y que la empresa no se vaya y que deje no nada más a trabajadores en la calle, sino a proveeduría, a servicios, renta de la bodega. Entonces, ahí los diputados federales, el Senado de la República, que es el que más trabaja directamente en el T-MEC debe de estar pensando cómo meter un inciso, una, ahora sí que, una iniciativa en el T-MEC para que sea respaldado el trabajo y su trayectoria o su trabajo de tantos años de los trabajadores en la empresa americana", indicó.

"Vemos puras legislaturas a modo a lo que el presidente diga en el caso federal y en el caso local, pues que les digo es algo lamentable que está viviendo Tamaulipas ahorita con el pleito en el Congreso", afirmó.