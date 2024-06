Reportan a atacante de alumnos y plantel

Matamoros, Tam.

Un vándalo del ejido El Galaneño mantiene asolados a los estudiantes de la telesecundaria “Agapito González Cavazos” que se ubica en el mismo ejido, donde aparte de robar constantemente al plantel, también agrede físicamente a los alumnos a la hora de salir de clases.

Lo anterior fue denunciando por Samantha Marial Guerra Chávez, directora de dicha telesecundaria y quien señaló que en menos de quince días esa misma persona les ha robado en dos ocasiones.

“Quebró una ventana del desayunador y por ahí metió a un niño para robar despensa y aparte se metió a un aula para robar la herramienta de los albañiles que andan aquí trabajando”, dijo.

“Ya solicitamos el apoyo de la Guardia Estatal, pero nos dijeron que ante la falta de unidades y de personal ellos no pueden hacer los rondines todos los días”, agregó.

“Si acaso un solo día a la semana, porque no hay patrullas y no hay más personal, eso me dijeron los elementos que vinieron el día del robo”, señaló.

Guerra Chávez dijo que piensa poner la denuncia en esta semana “Sinceramente, no quiero ir porque ¿de qué sirve?, he escuchado de otros compañeros directores que les roban ponen la denuncia y la autoridad no hace nada”.

Resaltó que en el caso de los estudiantes agredidos físicamente, la directora dijo que la madre de familia de uno de ellos sí puso la denuncia ante el Ministerio Público, pero que al parecer aún no hacen nada al respecto.

Manifestó que ese vándalo se llama “Felipe”, porque algunos de mis maestros ya lo identificaron como exalumno de la escuela, pero ahora anda en malos pasos.