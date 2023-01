Regularización parada por la cuesta de enero

La cuesta de enero para los matamorenses está impactando de manera importante, al grado que en estos momentos se han desplomado los trámites para la legalización de los autos americanos.

El encargado del módulo del Registro Público Vehicular (Repuve), Raúl Quintanilla de la Garza, comentó que de las 104 citas que se programan para atenderse diariamente, 25 de ellas no están acudiendo en el día y hora que se les agendó.

Destacó que ahorita la famosa cuesta de enero está haciendo estragos entre la comunidad, prueba de ello es que no están acudiendo a legalizar sus autos como lo tenían programado.

Resaltó que es elevado el porcentaje de personas que no están acudiendo, incluso, en estos momentos se están abriendo citas de manera constante y hay oportunidad para agendar las mismas.

"No nos crean mucho, pero hemos escuchado que ya no habrá más prórrogas, sólo hasta el 31 de marzo y no habrá más, para quienes tienen la oportunidad de legalizar sus autos es momento de hacerlo, en estos momentos hay citas disponibles y esta muy rápido el trámite", dijo.

Indicó que no hay que esperarse hasta el último momento, si tienen la oportunidad de venir en estos momentos que lo hagan, porque después se va a saturar y más si ya no hay prórrogas a este programa.

Quintanilla de la Garza agregó que por el momento las personas que llegan a tramitar tienen un tiempo estimado de 20 minutos para poder llevar a cabo todo el proceso y salir con su auto ya de manera legal.