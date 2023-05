Son Insuficientes nuevas vacantes laborales en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Resultan insuficientes las ampliaciones en las líneas de producción de las empresas maquiladoras para poder tener resultados positivos en cuanto a la generación de empleo, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Guerra.

Explicó que en la actualidad hay por lo menos cinco empresas que estarán ampliando sus instalaciones, pero no se van a generar las plazas laborales que se han perdido, no los suficientes, no los que se fueron con la empresa como Componentes Universales que se fue recientemente de Matamoros.

"Es un trabajo que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y coordinación con las autoridades para poder ganar de nueva cuenta la confianza, misma que se pierde cuando sucede situaciones como las huelgas, la salida de una empresa, todo esto repercute de manera negativa", dijo.

Comentó que además de las 690 plazas laborales que se perdió con la salida de Componentes Universales, sigue presentándose movimientos negativos en algunas empresas, en donde se vienen dando más bajas a consecuencia de la recesión económica que esta viviendo Estados Unidos y que esta impactando en el lado mexicano.

"Tenemos que hacer un enorme esfuerzo para poder recuperar todo lo que se ha perdido en estos últimos años, para ello hay que trabajar de manera coordinada gobierno, empresarios, sindicatos y sociedad en general para retomar la confianza que se ha ido perdiendo en los últimos años y se refleja en los empleos", indicó.

El presidente de Canacintra aseguró que aún no se ha podido tener la recuperación que se requiere en la industria, sigue habiendo perdida de empleo, de confianza, todo esto es negativo y se tiene que trabajar para revertirlo.

"El que se haya ido una empresa es parte de la recesión económica de Estado Unidos y que pone nervioso a todo el mercado, afortunadamente no se tiene conocimiento de que algún otro corporativo pudiera dejar Matamoros, esperemos y que esto ya no suceda", concluyó.