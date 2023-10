Montan cooperativaen lugar de un aula

Matamoros, Tam.

Siguen surgiendo los conflictos educativos en esta ciudad, y ahora tocó el turno a la primaria Himno Nacional en donde el director del turno vespertino tomó el aula de 5º. B matutino para la cooperativa, lo que originó el enojo de los padres de familia quienes se manifestaron e incluso fue necesaria la intervención de la Guardia Estatal para evitar que el problema llegara a mayores.

Los padres de familia argumentaron que durante el fin de semana directivos del turno vespertino se adueñaron del salón de clases de estos niños, reubicándolos en un aula en donde no tiene los servicios básicos.

Se dio a conocer que el nuevo salón de clases no tiene suficiente iluminación, incluso no hay pizarrón, los mesabancos están en malas condiciones, es incómodo para los estudiantes.

Los tutores argumentaron que ellos debieron de haber utilizado el salón de clases al cual reubicaron a sus hijos como cooperativa, ya que esa solo se utiliza por poco tiempo, mientras que un aula es todo el día y en ambos turnos.

El director de la escuela en el turno vespertino, Moisés Cantú Coronado aseguró que ya se había tenido un dialogo con el director del turno matutino sobre estos cambios, en donde ambas partes estuvieron a favor de estos movimientos.

Sin embargo, José Ríos Barros director del turno matutino desmintió lo antes dicho por Cantú Coronado, ya que en ningún momento hubo dialogo.

"No puede ser que manden a nuestros hijos a un salón de clases en donde no hay electricidad, se filtra la humedad, no hay pizarrón, esta en malas condiciones, los niños no pueden estar en dicha aula, están en riesgo", manifestaron los padres de familia.

Manifestaron que se espera que se reconsidere este cambio, ya que afecta a los alumnos quienes fueron enviados a un salón de clases que no reúne los requisitos para ofrecer dicho servicio.