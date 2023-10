Niega Estado pagar la deuda heredada

El Mañana / Staff

Por no reconocerla, la Secretaría de Finanzas se ha negado a pagar la deuda millonaria heredada por la pasada administración estatal, informó el subsecretario de Egresos, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Explicó que las empresas se han acercado al estado para presentar los documentos probatorios sobre los servicios ofrecidos, o los productos otorgados meses atrás, y muchos de esos procesos se encuentran en revisión.

"Definitivamente también hay adeudos, adeudos no reconocidos con algunas empresas, con algunos proveedores de la administración pasada y todo eso está en un proceso de aclaración con las secretarías a las que se les prestó el servicio", dijo y aclaró que cada área revisa si realmente se otorgó el servicio.

Sin precisar una cifra, aseguró que el adeudo no reconocido asciende a millones de pesos y no se ha logrado cuantificar porque continúan llegando proveedores que señalan que no se les ha pagado el dinero.

"Son millones de pesos, hay de todo, refacciones, mantenimiento de vehículos, arrendamiento de inmuebles, hospedaje de elementos de la Secretaría de Seguridad", dijo.

De acuerdo con el informe de pasivos contingentes de la Secretaría de Finanzas, la última actualización de las cuentas por pagar a corto plazo asciende a 588 millones 394 mil 264 pesos.

En ese tenor, Illoldi Reyes aseguró que los adeudos con los proveedores en la actual administración se han pagado dentro de los plazos establecidos en la normativa, y no supera la semana cuando se les libera el cheque.

"Tratamos de explicarles a los proveedores que es un proceso un poquito tardado y complejo (...) básicamente nosotros estamos al día, todo esto lo que se recauda y se integra a un expediente único de compras y adquisición es un proceso poquito largo pero ya cuando llega con nosotros".