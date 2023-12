Quedan varados migrantes

Matamoros, Tam.

Más de 20 niños y cerca de 80 personas mayores, de nueva cuenta, quedaron varados en la orilla del río Bravo del lado americano, hasta donde llegaron luego de cruzar el caudal de manera ilegal y no poder subir a territorio norteamericano.

"Tenemos hambres; estamos desde las tres de la mañana, los niños tienen pulmonía, no tenemos agua ni alimentos; las autoridades de Migración de México no permitieron que nos trajeran comida, ayúdenos", gritaban de un lado a otro esta comunidad migrante.

El contingente mayor de personas varadas se encontraba hacia el lado norte más cercano al Puente Nuevo, en donde al ver que no podían cruzar decidieron bajar y caminar por la orilla del río entre el agua hasta llegar al oriente donde había otro espacio y en donde había otro grupo de migrantes en espera de cruzar.

Desde allá gritaron que las autoridades migratorias del lado mexicano no dejaron que otros paisanos de ellos les llevaran comida, quienes se acercaron con esa intención para cruzar a bordo de un colchón inflable y llevarles agua y alimento, pero denunciaron que no los dejaron.

El cruce de manera ilegal cada día se complica más, ya que se han colocado las cercas de más de dos metros de altura enredadas con alambres que traen tipo navajas en lugar de púas, lo que lo vuelve más complicado.

La cerca ya abarca desde el puente nuevo internacional hacia el oriente, hasta la calle González, lo que es un buen tramo por donde no se puede cruzar al lado americano de manera ilegal, como lo han hecho miles de personas en estos últimos días.

Piden de comer y agua para los niños.

DEPORTADOS

Del total de las personas que han cruzado de manera ilegal a los Estados Unidos a través del río Bravo, sólo un porcentaje no mayor al 16 por ciento es llamado a entrevista por las autoridades norteamericanas; el resto es deportado a sus países de origen, dieron a conocer los representantes del organismo The Side Walk School.

Ayer, durante su visita a lo que era anteriormente el campamento y el cual se está extinguiendo poco a poco, les dieron a conocer a los pocos ciudadanos que quedan en este lugar que el cruzar de manera ilegal no es opción en estos momentos.

Esta asociación llegó para hacerles la invitación a que no continuaran con los cruces ilegales, que todo lo hagan a través de la aplicación CBP One, ya que de lo contrario están siendo deportados, ya que es mínima la gente que recibe una oportunidad de una entrevista, misma que no garantiza que se queden en territorio norteamericano.