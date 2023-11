Feminicidio en Matamoros: Asesinan a mujer de 26 años

Matamoros, Tam.- Una mujer de apenas 26 años de edad murió estrangulada por su ex pareja a quien intentó denunciar hace 15 días atrás ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas sin embargo, no se les aceptó la misma porque en ese momento no presentaba golpes visibles por lo que no procedió.

HECHOS

Los hechos se registraron en la calle Loma Prieta de la colonia Lomas de San Juan, donde el cuerpo de Cinthya fue encontrado sin vida, siendo descubierto por su propia madre quien llamó a las autoridades para tratar de salvar la vida de su hija pero ya no tenía signos vitales al llegar los paramédicos de la Cruz Roja.

El cuerpo de la mujer que dejó en vida a tres menores de edad, quedó sobre un sofá en donde mostraba muestras de violencia.

De acuerdo a la información que se dio a conocer, es que Carlos "N" fue quien le causó la muerte a Cinthya, por lo que las autoridades iniciaron en su momento la búsqueda y logrando detenerlo entre las calles del fraccionamiento Lomas de San Juan.

La madre de la ahora occisa aseguró que hace 15 días acudieron a presentar la denuncia correspondiente, ya que sufría de agresiones por parte de Carlos "N", sin embargo las autoridades no levantaron la misma porque no tenía golpes visibles.

"Si las autoridades nos hubieran recibido la denuncia esto no hubiera pasado, ni hija estuviera viva", dijo la madre de Cinthya.

De acuerdo con las versiones de los vecinos, la ex pareja de la ahora occisa, llegó ha de a el domicilio de Lomas de San Juan, en donde ingresó y agredió a la mujer hasta estrangularla y causarle la muerte.

Pese a los gritos desesperados de la mujer nadie actuó, ya que aseguraron los vecinos que ya era normal las agresiones, pero en esta ocasión fue diferente.

La madre de Cinthya aseguró que ellos le estuvieron hablando a su celular y debido a que no contestó es que decidieron ir a donde vivía y en donde la encontraron ya sin vida.