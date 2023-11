Chayanne pone fin a casi 10 años de silencio discográfico con ´Bailemos otra vez´

Se dice pronto pero Bailemos otra vez, el nuevo álbum de estudio de Chayanne, pone fin a casi 10 años de silencio discográfico. Hace casi una década el solista publicó la que hasta la fecha era su última aventura musical: En todo estaré (2014). Desde entonces y hasta ahora el artista no ha parado de trabajar en la música y la televisión pero no en un proyecto completo como el que acaba de ver la luz.

De hecho, para su presentación mundial eligió una ciudad tan internacional como Miami donde presentó un álbum en el que los sonidos latinos vuelven a triunfar. Nada extraño para alguien que está a punto de celebrar sus 40 años de carrera musical reivindicando sus orígenes, sus sonidos favoritos y la música que tanto nos gusta.

"Veo cuatro generaciones en mis espectáculos. Estoy lleno de gratitud. Estamos planeando para el próximo año una serie de shows. Para mí un espectáculo es el presente; No es el pasado ni el futuro. Así que tendrá mucho del nuevo disco: Bailemos otra vez, Necesito un Segundo, tal vez Bailando bachata.

Lo he estado pensando, pero aún no se lo he contado a nadie" explicó sobre las intenciones de presentar por todo el mundo su nuevo disco de estudio.

Según la nota de prensa enviada a los medios, Bailemos otra vez de Chayanne está compuesto por sonidos latinos como Bailando bachata pero también por baladas románticas como De tanto y letras elaboradas con arreglos contemporáneos como Bailemos y para el que ha contado con grandes colaboradores como Edgar Barrera, Andrés Torres o Mauricio Rengifo (en el tema Necesito un segundo).

El nombre de Chayanne está asociado al éxito gracias al boom de canciones como Torero, Y tu te vas, Lola, Completamente enamorados, Madre tierra (Oye) o Provocame. Uno de los máximos representantes de la escena latina hasta ahora en cuatro décadas diferentes y muy pronto en cinco (80s, 90s, 00s, 10s y 20s).