Afecta a ambos lados de la frontera: Lentitud migratoria causa largas filas en los cruces

Siguen elevándose las quejas en contra del servicio migratorio que se presenta en los puentes internacionales del lado americano, en donde sólo tienen a un solo elemento en las casetas de revisión de documentación para atender a la población, provocando que se tenga que hacer filas de más de 2 horas para poder cruzar a los Estados Unidos.

"A mí me ha costado hasta dos horas cruzar a la vecina ciudad de Brownsville, Texas, por el puente viejo, aún y cuando contamos con la tarjeta exprés; sin embargo, las dos filas avanzaban al mismo ritmo, nos percatamos que sólo había un solo oficial para ambas líneas, no sabemos cuál sea la estrategia porque a medio puente tienen dos elementos, uno que estaba en revisión, más tres o cuatro más en la caseta, pero ninguno estaba atendiendo a los usuarios", dijo Miguel Ángel Caballero Barajas, representante del comercio organizado de la zona peatonal.

Manifestó que al ver tantos oficiales sin que estén atendiendo a la comunidad es lo que resulta molesto, pero más cuando hay un importante número de casetas para las revisiones de documentos, sólo habilitan una, provocando este caos.

Resaltó que ya se ha hecho de conocimiento de esta inconformidad a las autoridades de Brownsville, pero desgraciadamente no han tenido éxito para mejorar, tomando en cuenta que no es facultad local o estatal, sino federal y no se ha podido hacer nada al respecto para mejorar la atención en los cruces internacionales.

Comentó que este tipo de acciones desalienta a que los consumidores que vienen normalmente del extranjero sigan llegando a Matamoros, ya que no quieren invertir más de dos horas para poder regresar a su país de origen.

Caballero Barajas indicó que sí hay visitantes del extranjero, "No como queríamos, esto debido a estas circunstancias que se presentan en los cruces internacionales, esperando que para fin de año esto mejore un poco.

En cuanto al tipo de cambio del dólar, en estos momentos podemos decir que nos favorece un poco, ya que quienes deciden venir a Matamoros vienen a gastar aprovechando que su moneda vale más de este lado, pero se tienen que enfrentar a estos tiempos de espera en los cruces internacionales", concluyó.