Abusos quedan en la impunidad

Matamoros, Tam.- El caso de Cinthya no es el único que no ha querido recibir la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, hay más denuncias que han llegado hasta dichas autoridades pero por falta de evidencias no se reciben, aseguró la coordinadora regional del Instituto de la Mujer en esta ciudad, Diana Laura Cavazos Vélez.





ATENCIÓN

Manifestó que hasta el momento se han atendido a 343 mujeres que son sujetas de este maltrato por parte de su pareja, de las cuales un porcentaje importante llegaron en busca de esta atención debido a que no fueron tomadas en cuenta sus denuncias ante las autoridades antes mencionadas.

Destacó que en Casa Violeta se esta recibiendo a estas personas que conocen la Casa Violeta, que al momento que van y presentan su denuncia ante la Fiscalía y no se la quieren tomar, es cuando acuden al instituto o a la casa.

"Es muy triste toparse con situaciones en donde no procede por falta de pruebas físicas de un dolor que las mujeres no tenemos porque vivir, por eso estamos trabajando en la creación de iniciativa que ayude a esta comunidad femenil", dijo.

Resaltó que es necesario que haya muchos cambios en cuanto a este tipo de atenciones, en donde las mujeres sean tomadas en cuenta al momento de que acudan a presentar sus denuncias por maltratos como sucedió en el caso de Cinthya.

Comentó que por eso de la importancia de que la Casa Violeta este abierta las 24 horas como sucede en la actualidad, además de los puntos rosas para auxiliar a las mujeres que se ven involucradas en este tipo de casos.

Manifestó que en casos como estos, cuando las autoridades de la Fiscalía no las atiendan, pueden acudir a la Casa Violeta que esta cerca de las mismas instalaciones policiacas, con la finalidad de ser asesoradas sobre su caso, pero, principalmente para protegerlas.

"Las mujeres llegan a presentar sus denuncias argumentando lo que sucedió, pero al no haber pruebas, no hay una foto, no hay un audio, no hay marcas que muestre la violencia, es por eso que no proceden, pero se tiene que legislar para cambiar estas leyes y evitar que se sigan presentando más casos de feminicidios", concluyó.