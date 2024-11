Generará alrededor de 500 empleos: Alistan nueva empresa en Matamoros

Por: Miguel Jiménez

Noviembre 13, 2024 -

El Comité de Desarrollo Económico de Matamoros confirmó el interés de una empresa que estaría llegando a este municipio en el 2025, generando alrededor de 500 empleos en su arranque, lo que sería un buen aliciente después de 6 años sin que arribara ninguna inversión.

El presidente del organismo empresarial, David García Argüelles, comentó que "Es un proyecto grande, es una empresa que está creciendo y va a generar una inversión en esta localidad, lo cual ya teníamos rato que no veíamos.

Yo les he dicho, en diferentes entrevistas, que no hay proyectos en puerta, pero ahora es diferente; tenemos una empresa que no podemos revelar su nombre, pero ya podemos decir que es un hecho y que estará generando empleos en nuestra ciudad, considerando que serían de recuperación, ya que seguimos con un déficit importante", dijo.

Destacó que en estos dos últimos años sólo fueron ampliaciones de las mismas empresas que se ubican en la localidad; los crecimientos que se tuvieron no llegan a recuperar el empleo que se ha perdido en los anteriores, lo que implica que se siga teniendo números rojos".

Comentó que algunas empresas se han posicionado fuera de Tamaulipas y esto le pega a la inversión local, aunado a una serie de problemas que han enfrentado, como es el caso de Covid y las huelgas, pero se tiene que revertir esto con base a nuevas inversiones que generen confianza entre los empresarios.

Manifestó que la llegada de este proyecto en el 2025 sería de gran beneficio para Matamoros, ya que se enviaría un mensaje al exterior para que inversionistas volteen a ver a esta ciudad de nueva cuenta y con ello haya movimiento económico, pero, principalmente, recuperación de plazas laborales.

García Argüelles indicó que, además, todo parece indicar que el principal problema que se tenía, como es la falta de energía, se viene destrabando, lo que permite poder atraer estas inversiones que tanto se requieren para la ciudad.