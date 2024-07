Preocupa triunfo de Maduro a migrantes venezolanos en Matamoros

Matamoros, Tam.- Tras los resultados electorales que se dieron a conocer en Venezuela, la comunidad de aquel país que se encuentra en Matamoros en espera de cruzar a los Estados Unidos de manera legal, mostró su inconformidad ante un nuevo fraude e imposición de una dictadura que los obliga a vivir en condiciones precarias.

José Daniel Altamira, quien salió hace un año y medio de Venezuela, manifestó que siempre será una dictadura. Mientras que Maduro tenga el poder y el control, todos los votos serán para él. "Yo veo esto como un fraude más", declaró Altamira.

"He platicado con mis familiares y amistades. Todos están preocupados porque hay golpe de estado; si salen de sus casas los matan, los golpean. Nadie puede salir, tienen que tener velas, comida, todo eso. El fraude que tiene Maduro es que no quiere reconocer el voto de las demás personas", añadió.

Aseguró que no los dejaron salir a manifestarse ni a ejercer el voto de los venezolanos. "Por eso muchos que estamos fuera de nuestros países es en busca de una mejor vida. Esto es triste, que no podamos tener una mejor vida, que no podamos pasar una navidad con nuestras familias todos juntos", indicó.

Jan Carlo Patiño Pacheco salió junto con su familia hace tres meses de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida. "Lo que vivió nuestro país es un fraude, es pura chimba del gobierno de Maduro. Teníamos la esperanza de que hubiera un mejor resultado, pero el mismo gobierno dictador se impuso", dijo Patiño Pacheco.

Manifestó que más del 70 por ciento de la comunidad de su país está a favor de un cambio, pero fue un fraude más y seguirá la misma situación para todos. "Si se hubiera dado el cambio que todos queríamos, se hubiera mejorado todo poco a poco. Quizás muchos hubiéramos regresado con nuestras familias que viven allá todavía", afirmó.