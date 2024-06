Descartan problemas por derrame en el mar

Matamoros, Tam.- La Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), informó que la presencia de chapopote en la orilla del playa e incluso dentro del mar no afecta la actividad de la pesque se lleva a cabo a esta región, solo es molesto para los turistas.

El coordinador de la Coepris, Ramón Safores Durán, manifestó que han visto muchas sustancias derivadas del petróleo, pedazos de chapopote y muy probablemente ya las autoridades del medio ambiente estén viendo esa situación. "Lo que hemos visto es que ese tipo de contaminación no afecta los productos del mar, ni los pescados, ni ostión ni camarón, no hemos encontrado peces muertos a la orilla de la playa, y las pruebas que realizamos no afecta en la actividad pesquera", dijo.