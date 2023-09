´Rasuran´ apoyos federales

Por Miguel Jiménez

Beneficiarios del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" denunciaron que son condicionados para ser inscritos, pues deben entregar sus plásticos bancarios y sólo reciben dos mil pesos por mes, cuando les corresponden 6 mil 310 pesos.

Jóvenes afectados y que guardaron su anonimato para evitar represalias en su contra comentaron que una vez que funcionarios federales los dieron de alta les dijeron que debían entregar sus tarjetas y el nip de las mismas, y a quienes no accedieran se les cancelaría.

"A mí me pidieron la tarjeta que la entregara el pasado miércoles, de lo contrario, me darían de baja, por lo que no lo hice y este jueves ya mi tarjeta bancaria había sido bloqueada", dijo una persona de las afectadas.

Comentaron que son varias personas implicadas. Una de ellas de nombre Brenda, quien es el contacto directo con los jóvenes y otra persona de nombre David, quien reparte el dinero y supuestamente el resto es para pagarles a los propietarios de los negocios en donde los jóvenes deben trabajar.

Resaltaron que una vez que reciben las tarjetas en el módulo que opera en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, es ahí mismo en donde se les da dicha indicación, y si se niegan les cancelan sus tarjetas para que no puedan tener acceso al dinero que les envía el Gobierno federal.

Al mes se les asignan 6 mil 310 pesos, de los cuales sólo iban a quedarse con 2 mil pesos que se les estaría dando en efectivo, pero para ello tenían que entregar su tarjeta a fin de seguir en el programa.

"Nosotros nos inscribimos porque sería una ayuda para nosotros, obviamente teníamos que trabajar en ciertos lugares establecidos, lo cual es bueno, pero lamentablemente nos están poniendo como requisito este proceso y nos quitan las tarjetas y sólo nos dan 2 mil pesos en efectivo", dijo uno de los afectados.